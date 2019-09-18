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"ТЭФИ-Содружество"-2019: чествование лауреатов - фото

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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (24)
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  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
  • ТЭФИ-Содружество: вручение призов и церемония закрытия
© Sputnik / Miroslav Rotari
Вели церемонию закрытия известные российские медийные личности.

На церемонии закрытия Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 присутствовали представители кино- и телеискусства 12 стран мира.

Заключительный аккорд Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 был фееричным, с молдавским колоритом – жгучие национальные танцы, стилизованные народные песни и современный музыкальный драйв.

Кино- и телепрофессионалы собрались в зале Дворца Республики, чтобы узнать, кто же стал обладателем главных призов фестиваля. Все признавались: мы искренне были уверены в победе. А те, кто так и не получил заветной награды, отмечали, что даже участие в столь значимом форуме – уже престижно и даст хороший толчок их телепроекту.

Все как один говорили: фестиваль гарантирует потрясающий творческий подъем. Встреча коллег и разговор о профессиональном деле – большая ценность "ТЭФИ-Содружество".

В этом году организаторы форума решили уделить особое внимание сериалам. И это стало еще одной бесценной особенностью масштабного события, ведь, как признают деятели кино- и телеискусства, редко, когда выпадает такая возможность – представить на международной площадке фильмы такого жанра, как сериал.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступило международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (24)

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