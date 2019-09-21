МРЭФ: все события насыщенного второго дня форума - фото

На площадке Молдо-российского экономического форума проходили встречи представителей центральных и региональных властей, предпринимателей и ведущих экспертов в области политики и экономики из разных стран мира.

Молдо-Российский экономический форум стал одним из значимых событий года. На него приглашены около 1,5 тысячи делегатов из 13 стран мира. Второй день выдался самым насыщенным. Работа МРЭФ проходила в рамках двенадцати дискуссионных групп.

Нынешний день преподнес приятные сюрпризы - подписание нескольких договоров между регионами России и Молдовы.

МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре 2018 года в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая "большую четверку" российских бизнес-объединений.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK