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МРЭФ: все события насыщенного второго дня форума - фото

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МРЭФ-2019: новости и события (110)
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  • Крупнейший экономический форум под девизом Партнерство без границ проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября.
  • Основная программа МРЭФ, который проходит в республике уже во второй раз, выпала на пятницу, 20 сентября.
  • Работа Молдо-российского экономического форума проходила в рамках одиннадцати дискуссионных групп.
  • В рамках форума заключены сразу несколько соглашений между регионами Молдовы и России
  • В работе МРЭФ-2019 приняли участие свыше тысячи делегатов из 13 стран. Это ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты
  • Вопросы, которые поднимались на форуме, вызвали неподдельный интерес
  • В рамках тематический секций участники МРЭФ смогли обсудить перспективы сотрудничества в различных направлениях.
  • Генеральный информационный партнер Форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова. В рамках МРЭФ-2019 Sputnik выступил организатором секции Медиа в повестке сотрудничества.
  • Одним из ключевых ключевых событий МРЭФ-2019 стало заседание Молдо-российского экономического Совета Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы.
  • В нем приняли участие президент республики Игорь Додон, вице-премьер России Дмитрий Козак, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин, сопредседатель общероссийской общественной организации Деловая Россия Андрей Назаров.
  • Президент Молдовы Игорь Додон, вице-премьер России Дмитрий Козак и спикер парламента Зинаида Гречаная готовятся к началу пленарного заседания Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества
  • Перед началом пленарного заседания состоялась презентация фильма-визитной карточки Молдовы.
  • Пленарное заседание открыл президент Молдовы, который заявил, что республика возобновляет стратегическое партнерство с Россией на всех уровнях.
  • Как заявил Додон, сейчас идет перезагрузка молдавско-российских отношений на всех уровнях.
  • Как отметил глава республики, Молдова политически и экономически открыта на Запад и на Восток - для диалога со всеми.
  • Выступления на пленарном заседании вызвали интерес со стороны присутствующих
  • Большой зал Дворца республики был полон людей - свободных мест на пленарном заседании не было
  • Вице-премьер России Дмитрий Козак поприветствовал от имени президента РФ, правительства всех тех, кто способствует возобновлению и развитию российско-молдавских экономических отношений.
  • Российский вице-премьер считает, что МРЭФ - это аванс руководству России и Молдовы, чтобы они выполнили миссию, которая стоит перед ними, для реализации всего потенциала экономического, гуманитарного сотрудничества.
  • Козак заявил, что сегодня и у правительств, и у бизнеса и у граждан России и Молдовы есть уникальная возможность восстановить историческую справедливость и разморозить те отношения, которые были в прошлом.
  • Модератор пленарного заседания МРЭФ Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества российский журналист и радиоведущий Тим Кёрби заготовил много вопросов для спикеров
  • Спикеры пленарного заседания высказались по поводу развития молдавско-российских отношений, а также перспектив, которые ждут представителей бизнес-сообществ обеих стран
  • По словам спикера парламента Молдовы Зинаиды Гречаной, после МРЭФ начнется новый этап развития отношений между двумя странами и в принципе развития республики.
  • Итоги МРЭФ президент Молдовы и российский вице-премьер подвели на совместном пресс-подходе.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Крупнейший экономический форум под девизом "Партнерство без границ" проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября.

На площадке Молдо-российского экономического форума проходили встречи представителей центральных и региональных властей, предпринимателей и ведущих экспертов в области политики и экономики из разных стран мира.

Молдо-Российский экономический форум стал одним из значимых событий года. На него приглашены около 1,5 тысячи делегатов из 13 стран мира. Второй день выдался самым насыщенным. Работа МРЭФ проходила в рамках двенадцати дискуссионных групп.

Нынешний день преподнес приятные сюрпризы - подписание нескольких договоров между регионами России и Молдовы.

Вадим Брынзан
© Sputnik / Miroslav Rotari
Брынзан: сейчас РФ — один из наших главных торгово-экономических партнеров

МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре 2018 года в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая "большую четверку" российских бизнес-объединений.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (110)

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