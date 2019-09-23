Как прошла церемония вручения Emmy - фоторепортаж

Непотопляемая "Игра престолов", комедийная "Дрянь", скандальный "Чернобыль" стали главными триумфаторами 71-й церемонии вручения премии "Эмми". Смотрите в фотоленте Sputnik, как все это было.

Академия больше всех "озолотила" статуэткой крылатой женщины с атомом в руках стриминговые сервисы: HBO, Netflix и Amazon. А вот телеканалы показали самый скромный результат по количеству призов за всю историю награды. О том, кто получил призы и как это было — в фотогалерее Sputnik.

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