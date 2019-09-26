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Всемирный день моря: плаваем с морскими обитателями - фото

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© AP Photo / Beatrice Larco
Дайверы разглядывают китовую акулу на глубине 66 футов на южном побережье Кении

Всемирный день моря отмечается сегодня. Главная цель праздника - привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление.

Всемирный день моря (World Maritime Day) — один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации (International Maritime Organization, IMO).

Пляж Аркадии (Одесса)
© Facebook / Denis Shatsilo
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Цель Всемирного дня моря — привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Наиболее важные задачи — повышение экологической безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью, сохранение биоресурсов и борьба с браконьерством.

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По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, марлин были выловлены на 90%. Около 21 миллиона бареллей нефти ежегодно выливается в моря и океаны.

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Теги:
аквалангисты, море


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