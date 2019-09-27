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Памяти бывшего президента Франции Жака Ширака: каким он был - фото

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© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
Президент Франции Жак Ширак. 2006 год

Экс-президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни: смотрите в фотоленте Sputnik, какой была жизнь популярного политика.

Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932-го в Париже.

Президент Франции Жак Ширак. Архивное фото
© AP Photo / Thibault Camus
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Учился в лицее Карно и Людовика Великого. Когда Жаку было 15-18 лет, одним из его учителей был бывший белогвардейский офицер, обучивший его русскому языку. В 19 лет работал три месяца на транспортном судне. Ширак служил во французской армии, в 1956-1957-м принимал участие в Алжирской войне и был ранен. Ширак получил высшее образование в престижнейших учебных заведениях Франции — Институте политических исследований и Национальной школе администрации (1957). После окончания учебы начал карьеру государственного служащего в Счетной палате.

В молодости Жак Ширак разделял коммунистические идеи>>>

В 1972-м он занял пост министра сельского хозяйства. В период с 1974-го до 1976-го был премьер-министром Франции.

В 1995-м Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах. При Шираке срок президентских полномочий во Франции был сокращен с 7 до 5 лет. Таким образом, Ширак стал последним президентом с семилетним сроком и первым президентом, избранным на пять срок.

Жак Ширак был главой Франции до 2007-го, выиграв вторые выборы в 2002-м.

При Шираке Франция вернулась к политике голлизма и дистанцировалась от США. 

После сложения полномочий Жак Ширак стал по праву и пожизненно членом Конституционного совета Франции, а начиная с 15 ноября участвовал в его заседаниях.

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