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Самые яркие фото недели. 21 - 27 сентября

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© Sputnik / Maks Vetrov
Участники забега в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2019" в Симферополе.

Какой увидели последнюю рабочую неделю сентября фоторепортеры разных стран.

Политика, протесты, знаковые визиты, туризм, фестивали, карнавалы - на всех этих "площадках" фотографы сумели поймать мгновения, достойные внимания широкой публики.

Лучшие снимки - в нашей подборке.



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