Самые яркие фото недели. 21 - 27 сентября

Политика, протесты, знаковые визиты, туризм, фестивали, карнавалы - на всех этих "площадках" фотографы сумели поймать мгновения, достойные внимания широкой публики.
Лучшие снимки - в нашей подборке.
Какой увидели последнюю рабочую неделю сентября фоторепортеры разных стран.
Политика, протесты, знаковые визиты, туризм, фестивали, карнавалы - на всех этих "площадках" фотографы сумели поймать мгновения, достойные внимания широкой публики.
Лучшие снимки - в нашей подборке.
Экс-президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни: смотрите в фотоленте Sputnik, какой была жизнь популярного политика.
Всемирный день моря отмечается сегодня. Главная цель праздника - привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление.
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
Непотопляемая "Игра престолов", комедийная "Дрянь", скандальный "Чернобыль" стали главными триумфаторами 71-й церемонии вручения премии "Эмми". Смотрите в фотоленте Sputnik, как все это было.
Глава республики на встрече с заместителем госсекретаря США отметил важность проведения взвешенной внешней политики и сохранения нейтрального статуса Молдовы.
Высший совет магистратуры состоит из 12 членов – судей, штатных преподавателей права, а также председателя Высшей судебной палаты, министра юстиции и генпрокурора, которые являются членами ВСМ по праву.
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