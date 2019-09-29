18:31 29 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.74
Поиск
Фото

Международный кишиневский марафон-2019: как это было - фото

Получить короткую ссылку
66 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Площадь Великого национального собрания 29 сентября стала центром притяжения для всех, кто занимается бегом и ведет активный образ жизни.
  • Среди участников забега были не только местные бегуны, но и множество иностранных спортсменов.
  • Свои силы желающие смогли испытать в нескольких дистанциях: 5 км, 10 км, полумарафон (21 км) и марафон (42 км). Уже состоялся забег Fun Run на 1,5 км.
  • Марафон - проверка силы духа и возможностей организма.
  • В забегах приняли участие люди разных возрастов.
  • Участники Международного кишиневского марафона.
  • В марафоне приняли участие как любители бега, так и настоящие профи.
  • В Кишиневе организовали и соревнования среди спортсменов-колясочников — Marathon for All.
  • На праздник спорта приходили от мала де велика.
  • Как говорится, спорт - это жизнь.
  • Участники Международного кишиневского марафона.
  • Кишиневский марафон - это не только проверка собственных сил, но и возможность покреативить.
  • Участники Международного кишиневского марафона.
  • Марафон — это серьезное испытание для любого человека.
  • Впрочем, многие участники марафона проходят это испытание с улыбкой.
  • Дистанцию Marathon 42km by #BeActive победитель пробежал за 02.32.19.
  • Марафон - проверка собственных сил.
  • Вдохновение марафонца — это мистическая сила, но для других желание бросить себе вызов длиной в 42,195 км самая обычная на свете вещь.
  • Среди участников марафона находятся и любители выделиться.
  • Побеждая самого себя.
  • Долгожданный финиш...
  • Все участники на финише получили медаль. А победителей ждут отдельные призы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Площадь Великого национального собрания 29 сентября стала центром притяжения для всех, кто занимается бегом и ведет активный образ жизни.

Праздник спорта в Кишиневе: международный марафон собрал тысячи любителей бега и профессионалов со всей Молдовы и из разных уголков мира.

Пятый юбилейный Международный кишиневский марафон собрал тысячи спортсменов, среди которых иностранные любители бега и профессионалы.

В течение дня участникам забега предложили испытать свои силы в следующих дистанциях: 5 км, 10 км, полумарафон (21 км) и марафон (42 км). Уже состоялся забег Fun Run на 1,5 км. А в субботу провели детские соревнования KIDS RUN DAY.

Первые итоги марафона:

10 km. Paralympic

1. Крянгэ Каталин - 0.29.55.8

2. Бадя Богдан - 0.45.11.4

3. Петросану Каталин - 0.45.45.1

21 km. Paralympic

1. Радковский Артур - 1.50.49.9

2. Кузук Дмитрий - 1.56.50.6

3. Дмитрук Надежда - 2.28.01.7

42 km. Paralympic

1. Бардиж Анатолий - 3.07.01.9

2. Собчинская Наталья - 3.36.26.2

3. Стефирца Илие - 3.42.26.5

5k Race by Herbalife

1. Чобану Роман - 0.16.28.1

2. Павленко Николай - 0.16.49.6

3. Попа Николае - 0.17.42.3

10k Race by Naturalis

1. Кирияк Петр - 0.35.53.1

2. Тимбаларь Игорь - 0.36.10.5

3. Иванчук Габриел - 0.37.56.4

Half - Marathon 21km by Technosoft

1. Райляну Максим - 1.06.13.2

2. Матвейчку Александр - 1.08.10.0

3. Бизнюк Михай - 1.09.50.0

Marathon 42km by #BeActive

1. Богач Андрей - 2.32.21.5

2. Олишевский Вячеслав - 2.32.39.8

3. Попов Сергей - 2.33.57.8

Как и раньше площадь Великого национального собрания стала центром притяжения для всех, кто занимается бегом и ведет активный образ жизни. Как это было смотрите в фотоленте Sputnik. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Молдавская бегунья победила в экстремальном горном марафоне в Румынии
Беспрецедентный песенный марафон на фестивале "Gagauz türküsü" в Чадыр-Лунге


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 21 - 27 сентября
Может ли Молдова хранить газ на Украине
Может ли Молдова хранить газ на Украине - видеокомментарий
Кому в ЕС жить хорошо?
Кому в ЕС жить хорошо?

Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться