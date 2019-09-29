Международный кишиневский марафон-2019: как это было - фото

Праздник спорта в Кишиневе: международный марафон собрал тысячи любителей бега и профессионалов со всей Молдовы и из разных уголков мира.

Пятый юбилейный Международный кишиневский марафон собрал тысячи спортсменов, среди которых иностранные любители бега и профессионалы.

В течение дня участникам забега предложили испытать свои силы в следующих дистанциях: 5 км, 10 км, полумарафон (21 км) и марафон (42 км). Уже состоялся забег Fun Run на 1,5 км. А в субботу провели детские соревнования KIDS RUN DAY.

Первые итоги марафона:

10 km. Paralympic

1. Крянгэ Каталин - 0.29.55.8

2. Бадя Богдан - 0.45.11.4

3. Петросану Каталин - 0.45.45.1

21 km. Paralympic

1. Радковский Артур - 1.50.49.9

2. Кузук Дмитрий - 1.56.50.6

3. Дмитрук Надежда - 2.28.01.7

42 km. Paralympic

1. Бардиж Анатолий - 3.07.01.9

2. Собчинская Наталья - 3.36.26.2

3. Стефирца Илие - 3.42.26.5

5k Race by Herbalife

1. Чобану Роман - 0.16.28.1

2. Павленко Николай - 0.16.49.6

3. Попа Николае - 0.17.42.3

10k Race by Naturalis

1. Кирияк Петр - 0.35.53.1

2. Тимбаларь Игорь - 0.36.10.5

3. Иванчук Габриел - 0.37.56.4

Half - Marathon 21km by Technosoft

1. Райляну Максим - 1.06.13.2

2. Матвейчку Александр - 1.08.10.0

3. Бизнюк Михай - 1.09.50.0

Marathon 42km by #BeActive

1. Богач Андрей - 2.32.21.5

2. Олишевский Вячеслав - 2.32.39.8

3. Попов Сергей - 2.33.57.8

Как и раньше площадь Великого национального собрания стала центром притяжения для всех, кто занимается бегом и ведет активный образ жизни. Как это было смотрите в фотоленте Sputnik.

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