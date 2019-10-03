В Багдаде не спокойно: в Ираке продолжаются протесты - фото

Во вторник столкновения произошли между демонстрантами и службами безопасности на площади Тахрир в Багдаде: смотрите фотоленту Sputnik.

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга на фоне проходящих протестов. Комендантский час введён и в ряде других провинций, закрыты КПП на границе с Ираном.

Сотни людей вышли на улицы в районе Багдада ад-Дора. Демонстранты жгут автомобильные покрышки, к району беспорядков направлены дополнительные подразделения служб безопасности.

Между тем, местные СМИ сообщили со ссылкой на представителя штаба объединенного командования страны Яхью Расула, что многие демонстранты покинули улицы после введения комендантского часа.

"Десять человек погибли на юге Ирака в ночь со среды на четверг: пятеро убиты в городе аль-Имара, еще пятеро – в городе ан-Насирия", - сообщил канал Sky News Arabia со ссылкой на данные источников в иракском минздраве.

Медики сообщили также о ранении более 40 человек в аль-Амаре, в том числе пострадавших в результате применения резиновых пуль.

Ранее Верховная комиссия по правам человека в Ираке сообщила о 12 жертвах беспорядков и более 600 раненых с начала протестов в стране.

Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций - Зи-Кар, Васит, Наджаф, Диванийя, Бабил. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

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