Исчезающие животные из Красной книги России

4 октября - Всемирный день защиты животных, или просто День животных (англ. World Animal Day) — международный день, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.

Многие виды флоры и, особенно, фауны находятся под угрозой исчезновения или уже на самой грани.

Включение редких животных в Красные книги - способ вооружить общественность необходимым знанием, привлечь ее внимание к проблеме.

А также подключить людей с кампании по сохранению биоразнообразия, которая зачастую не под силу властям - без содействия частного сектора и живой инициативы.

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