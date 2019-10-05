Черный берет спецназа Fulger: тест на мужество для самых сильных - фото

Испытание для соискателей проводится ежегодно, этой осенью их было свыше 40. Как проходил экзамен на храбрость и выносливость, смотрите в фотоленте Sputnik.

Черный берет - отличительный знак, символ бригады полиции специального назначения Fulger. Испытание на право обладания им проходят ежегодно. Такая проверка физической подготовки, скорости реакции и выносливости стала настоящей традицией для молодых сотрудников спецподразделения.

Тестирование состоит из нескольких этапов: марш-бросок с наземным и водным участком, а также преодоление препятствий и выполнение боевых задач.

В самом начале претендент на получение Черного берета получает один патрон, которым он заряжает оружие. На протяжении всей трассы, вне зависимости от обстоятельств, которые встречаются на пути, он должен сохранить и оружие, и боеприпас. Если по окончанию марш-броска выстрел не удастся произвести, то это перечеркивает все усилия на нелегкой дистанции.

В нынешнем году в тестировании принял участие 41 боец Fulger, в том числе одна девушка.

Интересный факт. Экипировка соискателя на Черный берет весит 18,5 килограммов: каска - 3 килограмма, бронежилет - 12 килограммов, а оружие - 3,5 килограмма.

Из 41 участника участников испытания дошли до финала и получили заветный Черный берет 32 человека. Остальные были отсеяны.

Бригада полиции специального назначения Fulger основана 5 декабря 1991 года. Бойцы этого подразделения призваны обеспечивать основные права граждан и спокойствие в обществе, бороться с преступностью и вести антитеррористическую деятельность.

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