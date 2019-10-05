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Черный берет спецназа Fulger: тест на мужество для самых сильных - фото

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  • Равняйсь! Смирно!
  • В самом начале претендент на получение Черного берета получает один патрон, которым он заряжает оружие. На протяжении всей трассы, вне зависимости от обстоятельств, которые встречаются на пути, он должен сохранить и оружие, и боеприпас. Если по окончанию марш-броска выстрел не удастся произвести, то это перечеркивает все усилия на нелегкой дистанции.
  • Испытание началось.
  • Освобождение пути для перехода моста.
  • Участникам испытания предстоит марш-бросок в 20 километров.
  • Часть трассы пролегала через лес.
  • Все практически по-настоящему: задержание вооруженного противника.
  • Проверка физподготовки и выносливости в плохую погоду и со сложной трассой, полной препятствий.
  • Некоторые участки пути надо было преодолевать гусиным шагом.
  • Испытание на право обладать Черным беретом - это настоящий экзамен на смелость и мужество. Даже если речь идет о девушках.
  • Еще одно моделирование реальной боевой ситуации - уничтожение командного пункта противника.
  • Подготовка к стрельбе.
  • Стрельбы.
  • Часть трассы и вовсе пришлось преодолевать ползком.
  • Михаела Шолкан - единственная девушка, которая приняла участие в испытании.
  • Переправа через водоем.
  • Небольшой привал.
  • Пересечение задымленной зоны.
  • В полной экипировке.
  • И снова ползти...
  • К победе.
  • Один из этапов тестирования - прохождение площадки в грозным названием TAIFUN.
  • Полосу препятствий проходить гораздо труднее, когда уже накопилась усталость.
  • Эвакуация бронетранспортера из зоны действия.
  • Последнее обязательное испытание - рукопашный бой.
  • Обязательный выстрел из оружия.
  • К финишу пришли только 32 участника тестирования, остальные были отсеяны на протяжении испытаний.
  • Чтобы пройти всю дистанцию надо продемонстрировать волю и выносливость.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Равняйсь! Смирно!

Испытание для соискателей проводится ежегодно, этой осенью их было свыше 40. Как проходил экзамен на храбрость и выносливость, смотрите в фотоленте Sputnik.

Черный берет - отличительный знак, символ бригады полиции специального назначения Fulger. Испытание на право обладания им проходят ежегодно. Такая проверка физической подготовки, скорости реакции и выносливости стала настоящей традицией для молодых сотрудников спецподразделения.

Специалист лаборатории по исследованию наркотических средств, архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
В Кишиневе "Fulger" атаковал банду, изъяты наркотики почти на полмиллиона

Тестирование состоит из нескольких этапов: марш-бросок с наземным и водным участком, а также преодоление препятствий и выполнение боевых задач.

В самом начале претендент на получение Черного берета получает один патрон, которым он заряжает оружие. На протяжении всей трассы, вне зависимости от обстоятельств, которые встречаются на пути, он должен сохранить и оружие, и боеприпас. Если по окончанию марш-броска выстрел не удастся произвести, то это перечеркивает все усилия на нелегкой дистанции.

В нынешнем году в тестировании принял участие 41 боец Fulger, в том числе одна девушка.

Интересный факт. Экипировка соискателя на Черный берет весит 18,5 килограммов: каска - 3 килограмма, бронежилет - 12 килограммов, а оружие - 3,5 килограмма.

Из 41 участника участников испытания дошли до финала и получили заветный Черный берет 32 человека. Остальные были отсеяны.

Бригада полиции специального назначения Fulger основана 5 декабря 1991 года. Бойцы этого подразделения призваны обеспечивать основные права граждан и спокойствие в обществе, бороться с преступностью и вести антитеррористическую деятельность.

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