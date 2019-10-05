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День вина: туристов не меньше, чем местных жителей - ФОТО

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День вина 2019 в Молдове - программа, новости (30)
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  • Начало дегустации.
  • Традиционный праздничный концерт на открытии.
  • Торжественное открытие с почетными иностранными гостями.
  • Каждая винодельня постаралась отличиться в дизайне своего подворья.
  • Каждый представил свой ассортимент вин.
  • Посетители могли сфотографироваться на фоне брендовых марок вин.
  • Иностранные гости не знали, какому вину и марке отдать предпочтение.
  • Сложен выбор и для наших местных ценителей вина.
  • На площади были устроены специальные зоны, где можно было не спеша попробовать вина.
  • Вину все возрасты покорны.
  • Перерыв между одной и другой дегустацией.
  • Когда проходишь в себя после дегустации.
  • Народная музыка в исполнении скрипичных инструментов и гитары.
  • Молдавские вина пришлись по вкусу и иностранным гостям.
  • Ассортимент широкий - от более легких вин до крепких напитков.
  • Иностранцы в бодром настроении прогуливались по площади.
  • Дегустация идет полным ходом.
  • Вино всегда подвигает на душевный разговор.
  • А за бокалом и беседы рекой.
  • Для кого погода оказалось слишком холодной, могли утеплиться, приобретя жилетку с меховой оторочкой и даже шапку-ушанку на выставке-продаже, которая была разбита рядом с винными подворьями.
  • Свои работы представили и народные умельцы.
  • На дне вина гостем был и стар, и млад.
  • Ремесленники проводили мастер-классы гончарного дела.
  • На лицах туристов - немой вопрос: какое же вино увезти с собой на родину?
  • Приятно поговорить под чарочку вина.
  • Прохладная погода, но вино согревает.
  • И, конечно, фото на память!
© Sputnik / Miroslav Rotari
Начало дегустации.

В Кишиневе проходит Национальный день вина. Традиции его празднования уже 18 лет. Но каждый год организаторы пытаются привнести новшества.

Большое количество иностранных гостей посетило Национальный день вина, который проходит в центре Кишинева. Кто-то из них уже не первый раз посещает парад виноделен, а кто-то - впервые, и не без восхищения отзывается о молдавском празднике. Иностранцы отмечают: такого масштаба мероприятия, посвященного вину, они еще не видели. В их странах винные дни обычно проводит какой-то один из производителей. А тут - целый национальный праздник!

Дню вина уже совсем скоро перевалит за второй десяток, но организаторы стремятся привносить новые идеи в его обустройство. На сей раз ареал его проведения значительно расширился. Ему мало стало объемов центральной площади.

Национальный день вина 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Иностранцы о Дне вина: мы такого не видели, у вас особенный праздник

В сквере Кафедрального собора разбита ярмарка изделий народных мастеров, "Винная школа", "Крестьянский двор". А на пешеходной улице Евгения Доги выстроили сцену, где выступят отечественные и зарубежные артисты.

Национальный день вина организован Национальным бюро винограда и вина, министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Ассоциациями производителей винодельческих продуктов с защищенными географическими указаниями "Codru", "Valul lui Traian", "Ștefan Vodă", "Divin", при поддержке стратегического партнера мероприятия – проекта по конкурентоспособности в Молдове, финансируемого USAID и правительством Швеции.

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Тема:
День вина 2019 в Молдове - программа, новости (30)

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