День вина: туристов не меньше, чем местных жителей - ФОТО

В Кишиневе проходит Национальный день вина. Традиции его празднования уже 18 лет. Но каждый год организаторы пытаются привнести новшества.

Большое количество иностранных гостей посетило Национальный день вина, который проходит в центре Кишинева. Кто-то из них уже не первый раз посещает парад виноделен, а кто-то - впервые, и не без восхищения отзывается о молдавском празднике. Иностранцы отмечают: такого масштаба мероприятия, посвященного вину, они еще не видели. В их странах винные дни обычно проводит какой-то один из производителей. А тут - целый национальный праздник!

Дню вина уже совсем скоро перевалит за второй десяток, но организаторы стремятся привносить новые идеи в его обустройство. На сей раз ареал его проведения значительно расширился. Ему мало стало объемов центральной площади.

В сквере Кафедрального собора разбита ярмарка изделий народных мастеров, "Винная школа", "Крестьянский двор". А на пешеходной улице Евгения Доги выстроили сцену, где выступят отечественные и зарубежные артисты.

Национальный день вина организован Национальным бюро винограда и вина, министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Ассоциациями производителей винодельческих продуктов с защищенными географическими указаниями "Codru", "Valul lui Traian", "Ștefan Vodă", "Divin", при поддержке стратегического партнера мероприятия – проекта по конкурентоспособности в Молдове, финансируемого USAID и правительством Швеции.

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