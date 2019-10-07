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Молдавские плацинды - вкусняшка, от которой все приходят в восторг: фото

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Тема:
Узнай Молдову! (361)
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  • Необходимы ингридиенты: 3 кг муки высшего сорта, 7 домашних яиц, 1 литр молока, соль, сахар, дрожжи, масло.
  • Главным в приготовлении молдавских плацинд - является тесто.
  • Главным в приготовлении молдавских плацинд - является тесто.
  • Свежая капуста, зажаренная с луком - идеальная начинка для плацинд.
  • Начинка из брынзы, домашних яиц и зелени.
  • Маленькие хозяйки.
  • Традиции передаются из поколения в поколение.
  • На середину лепёшек кладётся начинка, края плацинд защипываются встык, внахлёст, в виде расходящихся от центра лучей и другими способами.
  • Подготовленные к выпечке изделия выкладывают на лист или в сковороду швом вверх и смазываются яйцом.
  • В качестве начинки используется нарезанная соломкой капуста, брынза, творог с зеленью, творог сладкий, творог солёный, картофель, нарезанное мелкими кубиками мясо, тыква, яблоки.
  • Особенность плацинд в оригинальной формовке.
  • Каждый кусок тонко раскатайте и уложите посередине начинку, оставив широкие края без начинки.
  • Так готовятся вертуты.
  • Плацинды готовы к выпеканию.
  • Печь, де готовятся плацинды.
  • Жарьте плацинды на сковороде с растительным маслом.
  • Молдавские плацинды: как готовить.
  • Приготовление плацинд.
  • Домашние плацинды.
  • Молдавские плацинды готовы.
  • Молдавские хозяйки готовы испечь плацинды.
  • Вино и горячие плацинды - это непременные атрибуты праздничного стола в наших краях. Прошедший День вина в Молдове в очередной раз доказал, что за стаканом хорошего вина, да с горячей плациндой решаются любые проблемы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Необходимы ингридиенты: 3 кг муки высшего сорта, 7 домашних яиц, 1 литр молока, соль, сахар, дрожжи, масло.

Вино и плацинды - визитная карточка молдавской кухни: простая и очень вкусная закуска, которая готовится из обычного теста с разной начинкой, причем от сладкой до соленой.

Вино и горячие плацинды - это непременные атрибуты праздничного стола в наших краях. Прошедший День вина в Молдове в очередной раз доказал, что за стаканом хорошего вина, да с горячей плациндой решаются любые проблемы.

Екатерина Дидык
© Sputnik / Osmatesco
Дидык: молдавская кухня значительно полезнее европейской

В селе Чегырлень, расположенном в 35 километрах от Яловен, плацынды умеют делать поистине вкуснейшие. В этом убедился корреспондент Sputnik.md. 

Плацинды готовят с фруктовой, овощной, сырной и ореховой начинкой. Они напоминают плоскую лепёшку круглой и иногда квадратной формы.

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Молдавские плацинды готовят круглый год: зимой чаще с картошкой, капустой, грибами. А вот, начиная с весны, когда начинается появляться первая зелень - хозяйки готовят плацинды с творогом и большим количеством свежей зелени. 

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Тема:
Узнай Молдову! (361)

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Теги:
Молдова, плацинды


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