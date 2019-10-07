Молдавские плацинды - вкусняшка, от которой все приходят в восторг: фото

Вино и плацинды - визитная карточка молдавской кухни: простая и очень вкусная закуска, которая готовится из обычного теста с разной начинкой, причем от сладкой до соленой.

Вино и горячие плацинды - это непременные атрибуты праздничного стола в наших краях. Прошедший День вина в Молдове в очередной раз доказал, что за стаканом хорошего вина, да с горячей плациндой решаются любые проблемы.

В селе Чегырлень, расположенном в 35 километрах от Яловен, плацынды умеют делать поистине вкуснейшие. В этом убедился корреспондент Sputnik.md.

Плацинды готовят с фруктовой, овощной, сырной и ореховой начинкой. Они напоминают плоскую лепёшку круглой и иногда квадратной формы.

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Молдавские плацинды готовят круглый год: зимой чаще с картошкой, капустой, грибами. А вот, начиная с весны, когда начинается появляться первая зелень - хозяйки готовят плацинды с творогом и большим количеством свежей зелени.

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