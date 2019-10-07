Год президентства: самые яркие кадры с Владимиром Путиным за 365 дней - фото

Свой 67-ой день рождения президент России Владимир Путин отметит с родными и близкими.
Ранее стало известно, что Путин в преддверии своего дня рождения в компании с министром обороны Сергеем Шойгу погулял по горам в сибирской тайге, полюбовался Енисеем и пособирал грибы.
Путин и Шойгу устроили трапезу на свежем воздухе.
В 2018 году Путин во время своего отпуска побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым, главой региона Шолбаном Кара-оолом, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.
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В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу, Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.
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