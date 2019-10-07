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Год президентства: самые яркие кадры с Владимиром Путиным за 365 дней - фото

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© Sputnik / Alexei Druzhinin
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале БКД. Справа - помощник президента РФ Юрий Ушаков. Слева - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин отмечает в понедельник, 7 октября, день рождения: главе государства исполняется 67 лет.

Свой 67-ой день рождения президент России Владимир Путин отметит с родными и близкими.

Президент России Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Алексей Дружинин
Додон поздравил Путина с днем рождения

Ранее стало известно, что Путин в преддверии своего дня рождения в компании с министром обороны Сергеем Шойгу погулял по горам в сибирской тайге, полюбовался Енисеем и пособирал грибы.

Путин и Шойгу устроили трапезу на свежем воздухе.

 

В 2018 году Путин во время своего отпуска побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым, главой региона Шолбаном Кара-оолом, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.

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В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу, Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.

Встречи на высшем уровне, иностранные визиты, саммиты и спортивные состязания: о том, как прошли 365 дней президентства - смотрите в подборке Sputnik.

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