"Вам письмо": как доставляют почту в разных уголках мира

Вот уже 70 лет на всех континентах 9 октября отмечается Всемирный день почты, официально включенный ООН в перечень международных праздников.

Памятная дата провозглашена на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.

Отмечается в рамках Недели письма.

Тема нынешнего Всемирного дня почты - "Инновации, интеграция и инклюзивность".

Почта стремится в будущее, не забывая о вековом опыте доставки адресатам писем и других отправлений.

Осваивает новые технологии и подходы, опираясь на то, что уже наработано.

Работа почтовиков - в разных странах и в самых разнообразных природных и погодных условиях - в нашей фотоленте.

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