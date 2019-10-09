"Вам письмо": как доставляют почту в разных уголках мира

Памятная дата провозглашена на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.
Отмечается в рамках Недели письма.
Тема нынешнего Всемирного дня почты - "Инновации, интеграция и инклюзивность".
Почта стремится в будущее, не забывая о вековом опыте доставки адресатам писем и других отправлений.
Осваивает новые технологии и подходы, опираясь на то, что уже наработано.
Работа почтовиков - в разных странах и в самых разнообразных природных и погодных условиях - в нашей фотоленте.
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