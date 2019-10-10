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Назад в СССР: народный проект - музей советского быта - фото

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  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
  • Музей Сделано в СССР
© Sputnik / Павел Лисицын
Музей советского быта "Сделано в СССР" работает в Екатеринбурге.

Окунуться в прошлое, вспомнить детство, задуматься о будущем поможет музей, в котором собраны предметы, созданные в советскую эпоху. Подробности в фотоленте Sputnik.

Мебель, вазы, сумки, вещи, техника - все предметы, запечатленные на этих снимках, сделаны в СССР. Соответствующая надпись стала своеобразным брендом. Даже в постсоветское время.

Добро пожаловать в коммунальную квартиру. Не стоит удивляться, каким образом в одной комнате помещалась семья из пяти-шести человек.

Многие, взглянув на экспонаты, наверняка вспомнят детство или юность, а может быть родственников, чья жизнь еще была наполнена этими вещами.

Музей открылся в Екатеринбурге. А читатели Sputnik Молдова могут мгновенно преодолеть 3000 километров. Приглашаем на виртуальную экскурсию. Итак, Back to USSR.

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Назад в СССР: народный проект - музей советского быта - фото
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