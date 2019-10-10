Территория тофаларов: село Алыгджер в Иркутской области, отрезанное от большой земли

Они оказались среди тех, кто сильно пострадал от наводнения летом 2019 года.
После того как стихия отступила, появились планы строительства новых жилых домов и социальных объектов.
Главное препятствие на пути благих намерений - отсутствие автомобильной связи с большой землей.
Наземный транспорт ходит лишь по улочкам села, чтобы выехать за его пределы остается единственная возможность - воздушный путь.
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