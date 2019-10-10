Территория тофаларов: село Алыгджер в Иркутской области, отрезанное от большой земли

Населенный пункт известен тем, что он является территорией проживания коренной малочисленной народности, тофаларов.

Они оказались среди тех, кто сильно пострадал от наводнения летом 2019 года.

После того как стихия отступила, появились планы строительства новых жилых домов и социальных объектов.

Главное препятствие на пути благих намерений - отсутствие автомобильной связи с большой землей.

Наземный транспорт ходит лишь по улочкам села, чтобы выехать за его пределы остается единственная возможность - воздушный путь.

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