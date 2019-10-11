06:35 14 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.59
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Фото

Памяти летчика-космонавта Леонова: каким мы его запомним - фото

Получить короткую ссылку
19410
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
Космонавт Алексей Леонов в скафандре.

Алексей Архипович останется в истории как первый землянин, вышедший в открытый космос, а в памяти тех, кто его знал лично - как удивительно теплый, общительный и остроумный человек.

Сибиряк, советский космонавт № 11, три космические миссии - Восход-2, Союз — Аполлон, Союз-19.

Семь с лишним дней суммарного пребывания на орбите, в том числе 32 минуты - в открытом пространстве за время двух выходов за пределы корабля, два звания Героя Советского Союза.

© Sputnik / Sergey Guneev
Эксклюзив Sputnik: как космонавт Леонов гулял на молдавской свадьбе - аудио
А еще наставник молодых коллег, спортсмен, художник, великолепный собеседник.

Это страницы биографии, достижения, увлечения.

Жизнь, длиною в 85 лет.

Вехи, которые было бы не достичь, если бы не характер, воля, харизматическое личное обаяние.

Таким был Алексей Леонов.

Таким он предстает на фотоснимках и фильме нашей памяти.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Умер легендарный космонавт Алексей Леонов
Памяти Леонова: каким был первый выход в космос
Эксклюзив Sputnik: как космонавт Леонов гулял на молдавской свадьбе - аудио


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 5 - 11 октября
Кишинев, я люблю тебя: признания граждан ко Дню города
Кишинев, я люблю тебя: признания горожан ко Дню города
Кишиневу исполняется 583 года: программа праздничных мероприятий
Кишиневу исполняется 583 года: программа мероприятий

Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться