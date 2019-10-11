Памяти летчика-космонавта Леонова: каким мы его запомним - фото

Алексей Архипович останется в истории как первый землянин, вышедший в открытый космос, а в памяти тех, кто его знал лично - как удивительно теплый, общительный и остроумный человек.

Сибиряк, советский космонавт № 11, три космические миссии - Восход-2, Союз — Аполлон, Союз-19.

Семь с лишним дней суммарного пребывания на орбите, в том числе 32 минуты - в открытом пространстве за время двух выходов за пределы корабля, два звания Героя Советского Союза.

А еще наставник молодых коллег, спортсмен, художник, великолепный собеседник.

Это страницы биографии, достижения, увлечения.

Жизнь, длиною в 85 лет.

Вехи, которые было бы не достичь, если бы не характер, воля, харизматическое личное обаяние.

Таким был Алексей Леонов.

Таким он предстает на фотоснимках и фильме нашей памяти.

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