Памяти летчика-космонавта Леонова: каким мы его запомним - фото

Сибиряк, советский космонавт № 11, три космические миссии - Восход-2, Союз — Аполлон, Союз-19.
Семь с лишним дней суммарного пребывания на орбите, в том числе 32 минуты - в открытом пространстве за время двух выходов за пределы корабля, два звания Героя Советского Союза.
Это страницы биографии, достижения, увлечения.
Жизнь, длиною в 85 лет.
Вехи, которые было бы не достичь, если бы не характер, воля, харизматическое личное обаяние.
Таким был Алексей Леонов.
Таким он предстает на фотоснимках и фильме нашей памяти.
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