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Самые яркие фото недели. 5 - 11 октября

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© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt
Танцовщицы Мулен Руж во время празднования 130-летия старейшего французского кабаре в Париже.

Смотрите в этой фотоподборке самые яркие кадры минувшей недели, запечатленные на камеру в начале октября.

Невероятные снимки с разных уголков планеты, отражающие всю суть прошедших мероприятий. За последние дни в мире произошло много значимых событий - начало операции "Источник мира" на севере Сирии, встречи политических лидеров, фестивали, парады, официальные визиты и просто красивые кадры из жизни обычных людей и дикой природы.

Все этом смотрите в фотоленте Sputnik.

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