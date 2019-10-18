SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019: как прошла конференция в фото

Конференция проводится уже второй год подряд. Цель проекта сводится к развитию рекламного рынка в Молдове при помощи различных инструментов в Интернете.

"Цифровая среда влияет на развитие медиаиндустрии. Это даже не нужно доказывать. Все большее количество пользователей, все больше людей заходят в соцсети, на онлайн платформы, чтобы найти информацию о том, что происходит в мире - как у них локально в стране, как в регионах, как глобально по всему земному шару", - заявил руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА "Россия сегодня" Игорь Наймушин, который специально приехал в Кишинев.

По его словам, "медиа должны идти в онлайн сети, в социальные сети и присутствовать там, чтобы не затеряться и находить отклик у своей аудитории. В этом плане у Sputnik есть достаточно впечатляющие цифры – это 18,5 миллионов подписчиков по всему миру в социальных сетях – это Facebook, Twitter, YouTube, где наши ролики из самой гущи событий, на тех же забастовках во Франции, к примеру, набирают миллионы просмотров", - отметил он.

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