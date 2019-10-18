06:37 19 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Фото

SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019: как прошла конференция в фото

Получить короткую ссылку
46 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019 прошел в Кишиневе
  • Конференция собрала десятки экспертов из разных стран мира, а также сотни интересующихся тенденциями на рынке рекламы
  • Эксперты в области рекламы ответили на самые интересующие и острые вопросы, связанные со спецификой рынка
  • Наработки и подмеченные экспертами фишки конспектировали по-современному - при помощи смартфона
  • Эксперт из Молдовы Дорел Самоила рассказал о том, что выбирает аудитория - интернет, TV, радио или печатную прессу
  • Конференция SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019 прошла в довольно интересном формате - после выступления каждого спикера ему можно было задать интересующие вопросы
  • Эксперт из Румынии Тео Орбан рассказал о предпочтениях пользователей в информационном потоке
  • Слушатели конференции SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019
  • Румынский эксперт привел данные статистики о распределении интернет-пользователей по территории Молдовы
  • Выступление директора по международному развитию Mail.ru Group Александра Корнеева
  • Корнеев привел данные о доле рунета в Молдове
  • Представитель Mail.ru Group рассказал, что сейчас тренд заключается в очеловечивании, то есть виртуализации и диджитализации во всем и вся
  • Отдельно Александр Корнеев рассказал о фишках маркетинга и ремаркетинга
  • Слушатели и участники конференции SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019
  • Руководитель подразделения рекламы Megogo Виталий Вишняк рассказал о новых возможностях онлайн видео в разрезе крупных лицензионных онлайн-кинотеатров и видео сервисов, приведя в пример опыт компании, которую он представляет
  • Журналистка Наталья Морарь рассказала о влиянии диджитал на СМИ и привела в пример работу своего телеканала TV8
  • Представитель портала NewsMaker Ян-Марти Аллик поделился опытом пятилетней работы онлайн-издания
  • Слушатели и участники конференции SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019
  • Руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА Россия сегодня Игорь Наймушин рассказал о работе международного агентства и радио Sputnik
  • Слушатели и участники конференции SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019
  • Руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА Россия сегодня Игорь Наймушин считает, что медиа должны идти в онлайн сети, в социальные сети и присутствовать там, чтобы не затеряться и находить отклик у своей аудитории
© Sputnik / Miroslav Rotari
SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019 прошел в Кишиневе
Sputnik Молдова

В Кишиневе прошел форум SuperNova-Digital Summit, который собрал специалистов ведущих компаний из различных стран.

Конференция проводится уже второй год подряд. Цель проекта сводится к развитию рекламного рынка в Молдове при помощи различных инструментов в Интернете.

SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019: тренд - диджитализация во всем
© Sputnik / Vladimir Polusatov
SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019: тренд - диджитализация во всем

"Цифровая среда влияет на развитие медиаиндустрии. Это даже не нужно доказывать. Все большее количество пользователей, все больше людей заходят в соцсети, на онлайн платформы, чтобы найти информацию о том, что происходит в мире - как у них локально в стране, как в регионах, как глобально по всему земному шару", - заявил руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА "Россия сегодня" Игорь Наймушин, который специально приехал в Кишинев.

По его словам, "медиа должны идти в онлайн сети, в социальные сети и присутствовать там, чтобы не затеряться и находить отклик у своей аудитории. В этом плане у Sputnik есть достаточно впечатляющие цифры – это 18,5 миллионов подписчиков по всему миру в социальных сетях – это Facebook, Twitter, YouTube, где наши ролики из самой гущи событий, на тех же забастовках во Франции, к примеру, набирают миллионы просмотров", - отметил он.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Как построить молдавского робота и запустить наш корабль на Марс
Теги:
фото


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Модель демонстрирует творение Fabiana Milazzo на неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия
Самые яркие фото недели. 12 - 18 октября
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы - видео
Борьба за кресло мэра Кишинева
Борьба за кресло мэра Кишинева: кто кого?

Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться