Будни самой большой тюрьмы в мире - фотолента

Среди самых известных заключенных тюрьмы — убийца Джона Леннона , репер Тупак Шакур, серийный убийца Дэвид Берковиц,
бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кани другие.
Однако в скором времени расположенный в пригороде Нью-Йорка Райкерс закроют.
Вместо нее планируют построить 4 новых — в Бруклине, Квинсе, Бронксе и Манхэттене, что не очень нравится жителям этих районов Нью-Йорка.
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