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Будни самой большой тюрьмы в мире - фотолента

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© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
Вид на самую крупную в мире исправительную колонию Райкерс в пригороде Нью-Йорка, США.
Sputnik Молдова

Американская исправительная колония Райкерс, в которой содержатся около 10 тысяч заключенных, — самая крупная в мире.

Среди самых известных заключенных тюрьмы — убийца Джона Леннона , репер Тупак Шакур, серийный убийца Дэвид Берковиц,

бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кани другие.

Однако в скором времени расположенный в пригороде Нью-Йорка Райкерс закроют.

Вместо нее планируют построить 4 новых — в Бруклине, Квинсе, Бронксе и Манхэттене, что не очень нравится жителям этих районов Нью-Йорка.

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