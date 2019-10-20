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Как жители Молдовы голосуют на местных выборах в Кишиневе

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (228)
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  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
  • Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Последний инструктаж перед открытием участка.
Sputnik Молдова

Утром 20 октября в Молдове открыли двери избирательные участки — жители нашей страны голосуют на местных выборах. Самые яркие моменты дня запечатлели фотокорреспонденты Sputnik Молдова.

В воскресенье, в 7 часов утра в Молдове открылись избирательные участки на местных выборах и новых парламентских выборах, которые проводятся в четырех одномандатных округах. В числе первых проголосовали политические лидеры и руководство страны, — президент Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная и премьер-министр Майя Санду.

Главная интрига дня — вопрос, кто станет градоначальником Кишинева. На кресло столичного мэра претендуют 17 кандидатов - партийных и независимых. 

Напомним: на местных выборах предстоит избрать 898 примаров и 11 580 советников на четырехлетний срок.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (228)
Теги:
местные выборы


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Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
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