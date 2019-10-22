Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж МКС - фото

Впервые в истории в открытый космос вышел исключительно женский экипаж МКС: смотрите в фотоленте, как это было.

Впервые в истории в открытый космос вышел экипаж в полностью женском составе: за борт МКС отправились женщины-астронавты Кристина Кох и Джессика Меир.

В ходе миссии им было необходимо заменить один из внешних блоков питания МКС.

Они провели ремонт энергосистемы Международной космической станции.

За бортом космической станции они находились 7 часов 17 минут.

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