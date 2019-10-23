Красная площадь – любимое место туристов в Москве: фото

Красная площадь — главная и наиболее известная площадь Москвы и России, где происходили (и происходят сейчас) самые важные события русской истории и истории Советского государства: смотрите фотоленту Sputnik.

Красная площадь находится в самом центре Москвы - возле стен Московского Кремля. Те, кто пришел на Красную площадь, могут своими глазами увидеть главные символы российского государства.

Движение автомобилей здесь запрещено с середины 1960-х годов. Просторное пространство вымощено каменной брусчаткой и является пешеходной зоной.

Еще в глубокой древности у восточной стены Кремля появилась площадь, где шумела оживленная торговля. В XVI веке она называлась Троицкой от названия церкви святой Троицы, стоявшей на месте собора Василия Блаженного. В средние века здесь часто полыхали пожары, поэтому было у площади и другое название — "Пожар". С середины XVII века ее стали называть "Красной", что в древнерусском языке значило "красивая".

По Красной площади в кокошнике>>>

Современная Красная площадь — сплошной камень, но этот вид она приобрела только в 19 веке, а до того была преимущественно деревянной. Булыжником площадь была полностью замощена в 1804 году.

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