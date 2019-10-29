В Белом доме "заселились" зомби и кровавые клоуны - фото

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в Белом доме раздавали сладости детям в хэллоуинских костюмах.
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Супруга президента Мелания Трамп позаботилась, чтобы резиденция была стильно украшена: на лестнице разложили тыквы, развесили черные силуэты деревьев, в сумерках все подсветили огненным цветом.
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