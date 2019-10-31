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Парк ледяных скульптур в Сочи: как это было - фото

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  • Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
  • Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
  • Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
  • Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
  • Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
  • Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
  • Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
  • Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
  • Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
  • Экспонат выставки Парк ледяных скульптур Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта Айсберг
© Sputnik / Artur Lebedev
Экспонат выставки "Парк ледяных скульптур" Государственного музея спорта в Ледовом дворце спорта "Айсберг".
Sputnik Молдова

Отличительная особенность выставки - арт-объекты в виде светящихся "ледяных" скульптур спортсменов: фигуры изготовлены на 3D-оборудовании. Для моделирования фигур были приглашены действующие спортсмены.

Выставка "Парк ледяных скульптур" открылась в Олимпийском парке Сочи. Экспозиция посвящена зимним видам спорта. На выставке представлено 17 фигур, установленных в спецвитринах алюминия и стекла. Эффект северного сияния на выставке обеспечат специально спроектированные участки освещения.

Каждый арт-объект содержит до 40 светодиодов, яркость которых определяется регулятором. Побочным итогом экспериментов по изготовлению "ледяных" скульптур стал эффект равномерного свечения полимера. Такой эффект в истории 3D-печати достигнут впервые.

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Теги:
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