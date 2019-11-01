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Лучшие снимки Sputnik в октябре 2019 года - фотоподборка

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  • Верующие в Татевском монастыре в Сюникской области Армении
  • Автомобили ГАЗ на фестивале Moscow Classic 2019.
  • Девушка на территории архитектурно-монументального комплекса Каскад в Ереване.
© Sputnik / Artur Lebedev
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи.
Sputnik Молдова

Смотрите в этой фотоподборке самые яркие кадры минувшего месяца: снимки отражают не только большинство сфер человеческой деятельности, но и охватывают все континенты.

За последний месяц в мире произошло много значимых событий.

© REUTERS / Tom Brenner
В Белом доме "заселились" зомби и кровавые клоуны - фото
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Давайте увидим, каким предстал - при взгляде через объектив фотокамер - десятый месяц предпоследнего года второго десятилетия XXI века.

В лицах - известных и не очень, в пейзажах - индустриальных, городских и природных, в великом разнообразии занятий и забот жителей Земли.

Для отдыха, кстати, они тоже находили время, и даже делали это с удовольствием.

В Белом доме "заселились" зомби и кровавые клоуны - фото>>>

Итак, октябрь, с которым мы только что расстались - калейдоскоп, складывающийся в картину единства пространства и времени.

Наиболее красочные события и запоминающиеся моменты смотрите в фотоленте Sputnik.

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