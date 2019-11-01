Лучшие снимки Sputnik в октябре 2019 года - фотоподборка

За последний месяц в мире произошло много значимых событий.
Давайте увидим, каким предстал - при взгляде через объектив фотокамер - десятый месяц предпоследнего года второго десятилетия XXI века.
В лицах - известных и не очень, в пейзажах - индустриальных, городских и природных, в великом разнообразии занятий и забот жителей Земли.
Для отдыха, кстати, они тоже находили время, и даже делали это с удовольствием.
В Белом доме "заселились" зомби и кровавые клоуны - фото>>>
Итак, октябрь, с которым мы только что расстались - калейдоскоп, складывающийся в картину единства пространства и времени.
Наиболее красочные события и запоминающиеся моменты смотрите в фотоленте Sputnik.
Читайте также:
- #CampСamp2019 в Молдове: как работает фабрика переворотов
- Молдова в рейтинге богатства: каковы позиции страны в сравнении с соседями
- Откуда Молдова берет деньги: за счет чего и кого живет страна
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK