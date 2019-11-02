Сильные и обаятельные: женщины-пограничники на учениях - фото

В начале сентября Генеральный инспекторат пограничной полиции министерства внутренних дел Республики Молдова запустил проект "Женщины - движущая сила перемен в Пограничной полиции", чтобы подчеркнуть вклад представительниц прекрасного пола в обеспечение безопасности государственной границы, их роль в действиях на стратегическом, оперативном и тактическом уровне.
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В рамках проекта 1 ноября Погранполиция провела тактические демонстрационные учения "День с пограничниками", который стал настоящим испытанием для людей в погонах.
Согласно сценарию, специальная операция по задержанию нарушителей развернулась в Унгенском районе, на молдавско-румынской границе.
В ходе учений на мосту Эйфеля состоялась встреча сотрудников унгенского сектора пограничной полиции с их коллегами из Румынии.
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Днем на полигоне вблизи села Загаранча сотрудники пограничной полиции под руководством коллег, обладателей "Почетного берета", продемонстрировали свои умения во владении оружием в различных боевых ситуациях.
Главным моментом учений стала отработка действий по пресечению попытки нарушить государственную границу. Женщины-пограничники с помощью служебных собак обнаружили и задержали нарушителя, а затем сопроводили его до пограничного поста.
Кульминацией мероприятия стали дискуссии у костра и общение в рамках культурной программы.
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