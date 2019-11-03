Кишиневцы голосуют во втором туре местных выборов - фото

Как и в первом туре выборов в примары (мэры) муниципия Кишинева, явка на них весьма низкая - к обеду она не превысила и 20% - смотрите в фотоленте, как голосуют граждане страны.

В муниципии Кишинев проходят местные выборы мэра столицы. Как и в первом туре, кишиневцы голосуют без энтузиазма. Явка к середине дня весьма низкая и не превышает 20%.

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В Кишиневе к 13.00 законным правом воспользовалось около 17% местных жителей. Более активно голосуют в столичном секторе Рышкановка, а более пассивно – на Чеканах.

"В пригородах явка составила 16,5%. Активнее всего голосуют в Кондрице, а пассивнее – в Крузештах", - заявил глава Центрибркома Дорин Чимил на брифинге в воскресенье.

Чимил также отметил, что процесс голосования проходит в нормальном режиме и согласно процедурам, регламентирующим участие в голосовании, а также без существенных инцидентов, которые бы повлияли на ход выборов.

Второй тур выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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