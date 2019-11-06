Репетиция марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года - фото

В Москве на Красной площади пройдет марш памяти, посвященный годовщине военного парада 1941 года. Как проходила генеральная репетиция смотрите в фотоленте Sputnik.

В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного парада 1941 года.

Спустя 78 лет здесь пронесут штандарты фронтов Великой Отечественной и знамена, под которыми шла оборона Москвы.

Под звуки маршей и под канонаду орудий в Москве снова повторятся события почти столетней давности, которые нельзя забывать.

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