Репетиция марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года - фото

В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного парада 1941 года.
Спустя 78 лет здесь пронесут штандарты фронтов Великой Отечественной и знамена, под которыми шла оборона Москвы.
Под звуки маршей и под канонаду орудий в Москве снова повторятся события почти столетней давности, которые нельзя забывать.
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