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Протест у здания парламента Молдовы: как это было - в фотографиях Sputnik

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  • В пятницу днем перед зданием парламента Молдовы собрались сторонники блока ACUM, которые по призыву депутатов блока пришли поддержать правительство Майи Санду.
  • В акции приняли участие несколько десятков человек.
  • Организаторы акции заявили, что поддерживают действия правительства по реформе юстиции и процессу назначения генерального прокурора.
  • Протест проходил во время заседания парламента, на котором премьер представила проект по изменению Закона о прокуратуре, а затем депутаты социалисты выразили вотум недоверия правительству.
  • Манифестанты слушали при помощи колонок аудиотрансляцию из зала заседаний парламента.
  • На митинге была и своя Lady in Rose, которая пыталась запечатлеть происходящее.
  • Манифестанты внимают далеким звукам из зала заседаний парламента.
  • Протестующие находились у здания парламента ровно столько, сколько длилось заседание высшего законодательного органа.
  • Протест прошел без каких-либо инцидентов.
© Sputnik /
В пятницу днем перед зданием парламента Молдовы собрались сторонники блока ACUM, которые по призыву депутатов блока пришли поддержать правительство Майи Санду.
Sputnik Молдова

В пятницу днем перед зданием парламента сторонники ACUM по призыву депутатов блока пришли поддержать правительство Майи Санду, которое приняло ответственность за новые поправки в Закон о прокуратуре.

В пятницу в Молдове прошли протесты сторонников блока ACUM в поддержку правительства Майи Санду, которая является одним из лидеров этого политического союза.

С чего все началось? Кабмин на заседании в среду объявил о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, была изменена процедура избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Правительства, рухнувшие после вотума недоверия>>> 

Maia Sandu
© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду о том, что произойдет с экономикой страны после падения ее кабмина

Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора. 

Как формировалась коалиция

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство под руководством Санду. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента. 8 ноября депутат-социалист публично разорвал копию соглашения о формировании правящего большинства между ПСРМ и ACUM.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть двое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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