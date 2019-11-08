Лучшие моменты форума Invest Gagauzia-2019 в фоторепортаже Sputnik Молдова

На Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 съехались около 400 участников из 13 стран.

В Гагаузии стартовал инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019. В этом году событие проходит в течение двух дней, а количество участников и спикеров заметно выросло по сравнению с предыдущими форумами.

Молдова пользуется преференциальными торговыми режимами ЕС, странами СНГ и Турцией. Это значит, что инвесторы, работающие в Гагаузии, могут экспортировать продукцию на Запад и Восток.

Регион располагает развитой сетью автомобильных и железных дорог, в непосредственной близости находится молдавский порт Джурджулешты, а также украинский и румынский порты.

"Гагаузия обладает особым правовым статусом, закрепленным в Конституции РМ. Полномочия региона позволяют нам оказывать широкую административную поддержку, гарантии и финансовый стимул как инвесторам, так и малому и среднему бизнесу", - отметила башкан Ирина Влах.

С 2015 года в автономии отмечается устойчивая положительная динамика по основным макроэкономическим показателям в регионе. За последние четыре года объем промышленной и сельскохозяйственной продукции вырос в 1,5 раза, темпы роста иностранных инвестиций увеличились вдвое.

Тысячи рабочих мест удалось открыть благодаря развитию бизнес-инкубаторов в Чадыр-Лунге, благодаря грантовым программам ЕС и региональным программам для бизнеса.

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