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Лучшие моменты форума Invest Gagauzia-2019 в фоторепортаже Sputnik Молдова

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  • Инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 успешно стартовал в Комрате.
  • Участники и гости форума осматривают презентационные стенды форума Invest Gagauzia-2019.
  • Первый заместитель башкана Гагаузии Анатолий Усатый в мобильной студии Sputnik Молдова на форуме.
  • Башкан Гагаузии Ирина Влах беседует с корреспондентом Sputnik Молдова.
  • Участники форума Invest Gagauzia-2019 знакомятся с инвестиционными возможностями региона.
  • Представитель энергетической компании из России Алексей Дерябин делится мыслями об инвестиционном потенциале Гагаузии.
  • На пленарном заседании форума Invest Gagauzia-2019 собрались около 400 участников форума
  • Работу форума открыла глава Гагаузии Ирина Влах.
  • В числе почетных гостей - представители дипломатического корпуса.
  • Спикеры ведут работу пленарного заседания форума Invest Gagauzia-2019
  • В зале множество бизнесменов и инвесторов из 13 стран мира.
  • Первый день форума был посвящен презентации региона.
© Sputnik / Osmatesco
Инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 успешно стартовал в Комрате.
Sputnik Молдова

На Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 съехались около 400 участников из 13 стран.

В Гагаузии стартовал инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019. В этом году событие проходит в течение двух дней, а количество участников и спикеров заметно выросло по сравнению с предыдущими форумами.

Молдова пользуется преференциальными торговыми режимами ЕС, странами СНГ и Турцией. Это значит, что инвесторы, работающие в Гагаузии, могут экспортировать продукцию на Запад и Восток. 

Invest Gagauzia-2019: сотни участников, бизнес-диалог и инвестиции в регион
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Invest Gagauzia-2019: сотни участников, бизнес-диалог и инвестиции в регион

Регион располагает развитой сетью автомобильных и железных дорог, в непосредственной близости находится молдавский порт Джурджулешты, а также украинский и румынский порты.

"Гагаузия обладает особым правовым статусом, закрепленным в Конституции РМ. Полномочия региона позволяют нам оказывать широкую административную поддержку, гарантии и финансовый стимул как инвесторам, так и малому и среднему бизнесу", - отметила башкан Ирина Влах.

С 2015 года в автономии отмечается устойчивая положительная динамика по основным макроэкономическим показателям в регионе. За последние четыре года объем промышленной и сельскохозяйственной продукции вырос в 1,5 раза, темпы роста иностранных инвестиций увеличились вдвое.

Тысячи рабочих мест удалось открыть благодаря развитию бизнес-инкубаторов в Чадыр-Лунге, благодаря грантовым программам ЕС и региональным программам для бизнеса.

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