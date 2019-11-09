11:11 09 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Фото

По ту сторону Берлинской стены: как жили немцы в ГДР - фото

Получить короткую ссылку
30 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Куклы, изображающие членов пионерской организации ГДР, в музее ГДР в Пирне, Германия
Sputnik Молдова

Сегодня отмечается тридцатилетие падения Берлинской стены - одного из самых известных символов холодной войны.

До мурашек узнаваемые кресла и занавески, куклы и радиолы, пионеры и вожди: смотрите, как жили немцы за Берлинской стеной. Подробности - в фотоподборке Sputnik.

Это музей ГДР в Пирне, его постоянная экспозиция рассказывает о жизни в ГДР до падения Берлинской стены в 1989 году. На двух этажах общей площадью 2000 квадратных метров представлено более 120 000 экспонатов.

После второй мировой войны Берлин был поделён между державами‑победительницами (СССР, США, Франция и Великобритания) на четыре оккупационные зоны. Восточная зона, самая большая, почти в половину территории города, досталась СССР ‑ как стране, чьи войска заняли Берлин.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Invest Gagauzia
Лучшие моменты форума Invest Gagauzia-2019 в фоторепортаже Sputnik Молдова
Invest Gagauzia-2019: сотни участников, бизнес-диалог и инвестиции в регион
Invest Gagauzia-2019: сотни участников, бизнес-диалог и инвестиции в регион
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться