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Протесты в Чили, самодельный паровоз и показ нижнего белья - фотособытия недели

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© REUTERS / Henry Romero
Раненая участница митинга против правительства Чили во время задержания
Sputnik Молдова

Завершилась первая неделя ноября. Несмотря, что это самый холодный месяц осени, началася он с горячих событий. Подробности - в фотоподборке ведущих мировых агентств. Смотрите на сайте Sputnik Молдова.

Девушки в эротичном нижнем белье на выставке Lingerie Fashion Week в Москве, горячие протесты в Чили, улыбка канцлера Германии Ангелы Меркель, эпатажная певица Дуа Липа и многое другое. Все это уместилось в подборку фотофактов прошедшей недели.



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