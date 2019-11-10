Протесты в Чили, самодельный паровоз и показ нижнего белья - фотособытия недели

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Кишиневцы ждут перемен - когда Ион Чебан вступит в должность Кишиневский суд решит вопрос о признании мандата избранного генерального примара муниципия Кишинев уже в начале следующей недели. 204

Права в Молдове будет получить еще сложнее - что предлагают власти страны Впервые в Молдове - теперь водители по окончанию автошколы смогут решать - идти сдавать экзамен на получение удостоверения или продолжить обучение, поскольку еще не овладели всеми необходимыми навыками. 333