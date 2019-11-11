День вина в Гагаузии: самые яркие моменты - фото

День вина в Гагаузии собрал тысячи туристов, которые пробовали местные вина, блюда национальной кухни и танцевали зажигательную хору: как это было - смотрите в фоторепортаже Sputnik.

В Комрате в воскресенье прошел фестиваль вина "Gagauz Șarap Yortusu", в котором приняли участие местные виноделы и их коллеги со всей республики.

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В нынешнем году фестиваль привлек тысячи туристов из Молдовы и из-за рубежа. На главной площади города можно было попробовать вина гагаузского производства, а также блюда национальной кухни.

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