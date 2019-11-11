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День вина в Гагаузии: самые яркие моменты - фото

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  • День вина в Гагаузии
  • В Гагаузии к 10 ноября вино, как правило, уже созревает, так что у посетителей праздника есть возможности попробовать вино нового урожая.
  • Додон подчеркнул, что в следующем год на фестивале вина в гагаузской автономии будет представлен специальный стенд президента Республики Молдова.
  • День вина в Гагаузии
  • День вина – это возможность рассказать людям о культурных особенностях, традициях и обычаях этого края.
  • 10 ноября – это уже время, когда вино созрело, оно готово к употреблению. Необходимо, чтобы после переработки вино постояло дней 40, и тогда оно практически готово.
  • Мероприятие посетил глава государства Игорь Додон. Президент решил угостить всех вином собственного производства, которое он изготовил в родном селе Садова Каларашского района. 50 литров изысканного напитка он привез в Комрат.
  • Фестиваль вина в Гагаузии собрал тысячи туристов, которые могли попробовать все виды местного вина и блюда национальной кухни.
  • Все без исключения попробовали вина гагаузского производства, а также оценили неповторимый вкус блюд национальной кухни.
  • В воскресенье в столице гагаузской автономии городе Комрате прошел фестиваль вина ”Gagauz Șarap Yortusu”, в котором приняли участие местные виноделы и их коллеги со всей республики.
  • В нынешнем году фестиваль привлек тысячи туристов из Молдовы и из-за рубежа.
  • День вина в Гагаузии
  • День вина в Гагаузии
  • Народное творчество и традиции.
© Sputnik / Osmatesco
День вина в Гагаузии
Sputnik Молдова

День вина в Гагаузии собрал тысячи туристов, которые пробовали местные вина, блюда национальной кухни и танцевали зажигательную хору: как это было - смотрите в фоторепортаже Sputnik.

В Комрате в воскресенье прошел фестиваль вина "Gagauz Șarap Yortusu", в котором приняли участие местные виноделы и их коллеги со всей республики. 

Президент Молдовы угостил гагаузов вином собственного приготовления>>>

В нынешнем году фестиваль привлек тысячи туристов из Молдовы и из-за рубежа. На главной площади города можно было попробовать вина гагаузского производства, а также блюда национальной кухни. 

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Теги:
фоторепортаж, Sputnik


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