День вина в Гагаузии: самые яркие моменты - фото

В Комрате в воскресенье прошел фестиваль вина "Gagauz Șarap Yortusu", в котором приняли участие местные виноделы и их коллеги со всей республики.
Президент Молдовы угостил гагаузов вином собственного приготовления>>>
В нынешнем году фестиваль привлек тысячи туристов из Молдовы и из-за рубежа. На главной площади города можно было попробовать вина гагаузского производства, а также блюда национальной кухни.
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