Подсказка на следующий туристический сезон: десять мест, которые нужно посетить

Они великолепно смотрятся на фотографиях, но, как говорится, гораздо лучше все это увидеть собственными глазами.

Если не успеете воспользоваться всеми нашими предложениями, выберите то, которое вас привлечет в большей мере.

Будь то Охрид, до которого путь сравнительно ближний, или затерянный в Гималаях Бутан.

А можно составить "африканский пакет", и направиться одним махом в Марокко, Либерию и королевство Эсватини.

Выбор за вами.

Расширяйте горизонты.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK