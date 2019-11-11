Подсказка на следующий туристический сезон: десять мест, которые нужно посетить

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Будь то Охрид, до которого путь сравнительно ближний, или затерянный в Гималаях Бутан.
А можно составить "африканский пакет", и направиться одним махом в Марокко, Либерию и королевство Эсватини.
Выбор за вами.
Расширяйте горизонты.
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