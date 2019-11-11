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Подсказка на следующий туристический сезон: десять мест, которые нужно посетить

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© Photo : Pixabay/Sittichok Glomvinya
Вид на деревню в Бутане.
Sputnik Молдова

Они великолепно смотрятся на фотографиях, но, как говорится, гораздо лучше все это увидеть собственными глазами.

Если не успеете воспользоваться всеми нашими предложениями, выберите то, которое вас привлечет в большей мере.

Будь то Охрид, до которого путь сравнительно ближний, или затерянный в Гималаях Бутан.

А можно составить "африканский пакет", и направиться одним махом в Марокко, Либерию и королевство Эсватини.

Выбор за вами.

Расширяйте горизонты.

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