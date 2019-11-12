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Кабмин Санду отправили в отставку - заседание парламента в фотоленте Sputnik

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Тема:
Смена правительства в Молдове (13)
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  • Депутаты собрались 12 ноября на заседание парламента, где рассматривался вотум недоверия правительству Майи Санду
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
  • Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
© Sputnik / Rodion Proca
Депутаты собрались 12 ноября на заседание парламента, где рассматривался вотум недоверия правительству Майи Санду.
Sputnik Молдова

Вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду поддержали 63 депутата, представляющий фракции социалистов и демократов - смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты заседания парламента.

Выступления премьера и депутатов были эмоциональными, не без взаимных обвинений. Все эти моменты запечатлел корреспондент Sputnik.

Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров. 

Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
© Sputnik / Rodion Proca
Первые заявления Санду после выражения вотума недоверия правительству

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (13)

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Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură
Кабмин Санду отправили в отставку - заседание парламента в фотоленте Sputnik
Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură - VIDEO
Заседание парламента РМ: вотум недоверия правительству Санду - видео
Правительство Майи Санду пало после вотума недоверия
Правительство Майи Санду пало: 63 депутата выразили вотум недоверия

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