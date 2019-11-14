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Кабмин Иона Кику приведен к присяге и готов начать свою деятельность - фото

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Тема:
Смена правительства в Молдове (57)
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  • Члены нового кабмина в зале заседаний парламента.
  • Ожидание.
  • Парламентские дебаты.
  • Ион Кику представляет программу и персональный состав правительства.
  • У трибуны президиума.
  • Парламент Parlament
  • Заседание Парламента 14/11/2019
  • Демократы поддержали новое правительство.
  • Заседание Парламента 14/11/2019
  • К
  • Принятие присяги членами нового правительства Молдовы
  • Ион Кику
  • Александр Фленкя
  • И. Додон, З. Гречаный, И. Кику
  • Игорь Додон
  • Miniștri în guvernul Chicu
© Sputnik / Rodion Proca
Члены нового кабмина в зале заседаний парламента.
Sputnik Молдова

Уже в пятницу, 15 ноября, пройдет первое заседание нового кабинета министров Молдовы, на котором будет присутствовать и глава государства.

Члены нового правительства Молдовы в четверг принесли присягу в присутствии президента Молдовы Игоря Додона и спикера Зинаиды Гречаной.

"Клянусь прилагать все силы для процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы", - такие слова торжественно произнесли все члены нового кабмина. 

Ион Кику отметил после церемонии, что сегодня Молдова получила новое правительство технократов, которое настроено на решение проблем граждан страны.

"У нас есть необходимый потенциал и настрой, чтобы справиться с поставленными задачами", - сказал глава правительства.

Он также поблагодарил парламент страны, одобривший программу и состав нового кабмина.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (57)

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