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«Друзья» 20 лет спустя - фото

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© REUTERS / Adrees Latif
Актеры сериала "Друзья" Мэттью Перри, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, 2002 год
Sputnik Молдова

Сериал Friends, даже спустя десятилетия после его запуска, остается одной из лучших ситуационных комедий в истории американского телевидения

Топовый телепроект 1990-х годов повествует - весьма детально, живо и увлекательно - о жизни шестерых друзей.

С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала — в общей сложности 236 эпизодов.

Сериал с большим успехом демонстрировался в различных странах мира и приобрёл множество поклонников.

Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий "Эмми" и "Золотой глобус".

Одно время ходили слухи, что сериал "Друзья" получит продолжение, но в итоге его продюсеры Дэвид Крэйн и Марта Кауффман заявили, что считают это плохой идеей.

Так или иначе, собранная фотоподборка, почти как у Александра Дюма-отца, позволяет увидеть героев (вернее те, кто их играл) - вместе и по отдельности - не только в дни безоблачной молодости, но и в годы мудрой зрелости.

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