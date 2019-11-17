Представление детенышей панды в бельгийском зоопарке Pairi Daiza - фото

До "выхода в свет", которого пришлось дожидаться не менее ста дней, милашки-двойняшки даже имен не имели.

Двое детенышей - девочка и мальчик - родились у большой панды по кличке Хао-Хао в бельгийском зоопарке Pairi Daiza в августе. Малыши едва дождались положенных ста дней, чтобы показаться публике.

Все это время бамбуковые медвежата оставались безымянными, и только в день презентации публике панда-девочка получила кличку Баоди, а ее брат - Баомэй.

Детали и предыстория события - в нашей фотоленте.

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