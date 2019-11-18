Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото

Сборная Молдовы по футболу завершила свои выступления в отборочном цикле Евро-2020, проиграв в Кишиневе сборной из Исландии.
После матча в Париже (проигранного французам, но как? - после открытия счета Вадимом Рацэ, в результате упорной борьбы, с минимальным счетом) наши болельщики было воспрянули духом. А вдруг? Поди знай? Ведь с чемпионами мира смогли!
Болельщики на матче между сборной Молдовы и Исландии по футболу>>>
Исландцы, конечно, ребята попроще, мастеровитые, упорные. Зато без аристократических выкрутасов, конкретные, которые своего не упустят.
Как прошел матч - смотрите читайте в нашем материале>>>
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