Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото

Сборная Молдовы по футболу завершила отборочную кампанию, проиграв исландцам в Кишиневе со счетом 1-2. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

Сборная Молдовы по футболу завершила свои выступления в отборочном цикле Евро-2020, проиграв в Кишиневе сборной из Исландии.

После матча в Париже (проигранного французам, но как? - после открытия счета Вадимом Рацэ, в результате упорной борьбы, с минимальным счетом) наши болельщики было воспрянули духом. А вдруг? Поди знай? Ведь с чемпионами мира смогли!

Болельщики на матче между сборной Молдовы и Исландии по футболу>>>

Исландцы, конечно, ребята попроще, мастеровитые, упорные. Зато без аристократических выкрутасов, конкретные, которые своего не упустят.

Как прошел матч - смотрите читайте в нашем материале>>>

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK