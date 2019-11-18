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Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото

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  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу fotbal
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
  • Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
Sputnik Молдова

Сборная Молдовы по футболу завершила отборочную кампанию, проиграв исландцам в Кишиневе со счетом 1-2. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

Сборная Молдовы по футболу завершила свои выступления в отборочном цикле Евро-2020, проиграв в Кишиневе сборной из Исландии.

Молдова-Исландия
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Заключительный аккорд квалификации на Евро 2020: и, все-таки, с надеждой на будущее

После матча в Париже (проигранного французам, но как? - после открытия счета Вадимом Рацэ, в результате упорной борьбы, с минимальным счетом) наши болельщики было воспрянули духом. А вдруг? Поди знай? Ведь с чемпионами мира смогли!

Болельщики на матче между сборной Молдовы и Исландии по футболу>>>

Исландцы, конечно, ребята попроще, мастеровитые, упорные. Зато без аристократических выкрутасов, конкретные, которые своего не упустят.

Как прошел матч - смотрите читайте в нашем материале>>>

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Теги:
матч, Кишинев, футбол


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