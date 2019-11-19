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История футбольного противостояния команд Молдовы и России - фото

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  • Матч между сборными Молдовы и России в отборе на Евро-2016
  • Матч между сборными Молдовы и России в отборе на Евро-2016
  • Матч между сборными Молдовы и России в отборе на Евро-2016 футбол
  • Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2016. Молдавия - Россия
  • Матч между сборными Молдовы и России в отборе на Евро-2016
  • Матч между сборными Молдовы и России в отборе на Евро-2016
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Игрок сборной Молдовы Игорь Армаш, игрок сборной России Василий Березуцкий и игроки сборной Молдовы Александр Епуряну и Андрей Кожокарь (слева направо) в отборочном матче чемпионата Европы 2016.
Sputnik Молдова

Сборные Молдовы и России по футболу проведут 31 марта 2020 года товарищеский матч на столичном стадионе "Зимбру". Sputnik решил вспомнить самые запоминающиеся поединки, состоявшиеся в последние годы между командами, представляющими эти две страны - смотрите фотоленту.

Первым очным противостоянием национальных сборных Молдовы и России стала товарищеская игра, которая прошла на ныне несуществующем "Республиканском стадионе" в Кишиневе 4 июня 2000 года. Тогда россияне одержали верх со счетом 1:0.

Сборная Молдовы по футболу сыграет в Кишиневе товарищеский матч с Россией>>>

Еще две встречи состоялись в рамках отбора на Евро-2016. Первая из них прошла 12 октября 2014 года на "Открытие Арене" и неожиданно завершилась вничью. На гол Артема Дзюбы (73-я минута) сборная Молдовы ответила мячом Александра Епуряну (75-я минута). 

Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Все, что оказалось нужно молдавским футболистам, – немного поддержки

Российская команда, в свою очередь, сумела выиграть тяжелый для себя выездной поединок, состоявшийся в рамках той квалификации 9 октября 2015-го. В составе россиян отличились Сергей Игнашевич (58-я минута) и Артем Дзюба (79-я минута). Гол престижа сборной Молдовы забил Евгений Чеботару (85-я минута).

Довольно часто встречаются молодежные команды на Кубке Содружества.

Кроме того, и еврокубках не обошлось без встреч представителей Молдовы и России. Всем запомнились игры тираспольского "Шерифа", который в Лиге Европы играл с махачкалинским "Анжи" (тогда в составе махачкалинцев был молдавский защитник Александр Епуряну) и московским "Локомотивом" (братья Миранчуки сейчас - основа сборной России).

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