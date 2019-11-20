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Евгения Медведева в объективе фотографов Sputnik

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© Sputnik / Alexander Wilf
Евгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Sputnik Молдова

Молодая российская фигуристка Евгения Медведева, безусловно, покоряет спортивный Олимп. Она - сенсация фигурного катания. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры самых ярких выступлений спортсменки.

Евгения Медведева - двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года. И, безусловно, сенсация фигурного катания. Спортсменка отметила 19 ноября свое 20-летие. На  домашнем этапе Гран-при в Москве она стала получила "серебро". Спортсменка признала это выступление успешным, но отказалась воспринимать серебряную медаль как подарок на день рождения. 

Поклонники пристально следят за успехами Медведевой. А в фотоленте Sputnik собраны кадры самых запоминающихся выступлений спортсменки.

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Теги:
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