Евгения Медведева в объективе фотографов Sputnik

Молодая российская фигуристка Евгения Медведева, безусловно, покоряет спортивный Олимп. Она - сенсация фигурного катания. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры самых ярких выступлений спортсменки.

Евгения Медведева - двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года. И, безусловно, сенсация фигурного катания. Спортсменка отметила 19 ноября свое 20-летие. На домашнем этапе Гран-при в Москве она стала получила "серебро". Спортсменка признала это выступление успешным, но отказалась воспринимать серебряную медаль как подарок на день рождения.

Поклонники пристально следят за успехами Медведевой. А в фотоленте Sputnik собраны кадры самых запоминающихся выступлений спортсменки.

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