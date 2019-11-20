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К 75-летию Великой Победы: "Дороги памяти" ведут из Молдовы в Россию

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  • В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
  • Здесь в братской могиле захоронены более 3500 советских солдат и офицеров, павших в боях на Шерпенском плацдарме в апреле-августе 1944 года.
  • В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
  • Выступает руководитель поисковой общественной организации Русский историко-патриотический клуб Алексей Петрович.
  • В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
  • В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
  • В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
  • В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
  • В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
  • В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
  • Возложение цветов
  • В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
  • Воинские почести
  • В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
© Sputnik / Miroslav Rotari
В среду, 20 ноября, торжественная церемония забора земли прошла на Кургане Славы в Новоаненском районе.
Sputnik Молдова

В Молдове началась международная мемориальная акция, которая продлится до 3 декабря, когда в России отмечается День неизвестного солдата.

В среду, 20 ноября, торжественная церемония забора земли прошла на Кургане Славы близ села Шерпены Новоаненского района, где в братской могиле захоронены более 3500 советских солдат и офицеров, павших в боях на Шерпенском плацдарме в апреле-августе 1944 года.

Международная мемориальная акция "Дороги памяти", посвященная увековечению подвига воинов, павших в борьбе с фашизмом, пройдет в ноябре и во многих странах Европы.

В рамках акции на местах кровопролитных боев и на воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны будет проведен торжественный забор земли. Собранную землю в специально изготовленных капсулах передадут в Россию, где их заложат в фундамент строящегося Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном музейном парке "Патриот", открытие которого приурочено к 75-летию Великой Победы.

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В Шерпенах стартовала акция "Дороги памяти" к 75-летию Великой Победы
Теги:
75-летие Великой Победы


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В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
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