Подарила себя зрителям: самой харизматичной блондинке Голливуда всего 35 лет

Секс-символ Голливуда Скарлетт Йоханссон празднует День рождения. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки блистательной блондинки и самой высокооплачиваемой актрисы "фабрики звёзд".

Секс-символ и харизматичная блондинка взошла на Олимп Голливуда благодаря сотрудничеству с Вуди Алленом и Софии Копполы, поклонники актрисы хорошо помнят ее первые серьезные фильмы: "Матч-пойнт" и "Трудности перевода".

Всего в ее актерском списке насчитывается 48 кинолент, что достаточно много для молодой актрисы, в последние годы широкую известность ей принесла роль Натальи Романовой (Черная Вдова – прием. ред.) в фильмах киновселенной Marvel

За свою карьеру Скарлетт была удостоена премии BAFTA, "Тони" и "Почетной премии Сезар", а 2010 год стал для актрисы судьбоносным, она появилась в "Железном человеке 2" и по праву заняла нишу самой крутой и сексуальной супергероини.

Сегодня Скарлетт Йоханссон, исполняется 35 лет. Свой путь голливудская звезда начинала с ролей милых девочек, которых никто не воспринимал всерьез, затем доросла до драматических образов.