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Неделя в фотографиях: самые яркие события, прошедшие 16 - 22 ноября

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© Sputnik / Alexander Shalamov
Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии. Участники акций заблокировали входы и не пускали в здание парламента депутатов. Ранее парламент не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства.
Sputnik Молдова

Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Форум "Россия зовет!",  Гран-при по фигурному катанию в Москве, беспорядки в Грузии, весенне-летняя коллекция литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса в Вильнюсе, групповой тур  Кубка Европы по баскетболу, Венеции во время наводнения. 



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