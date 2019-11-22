Неделя в фотографиях: самые яркие события, прошедшие 16 - 22 ноября

Сотрудники грузинского спецназа разгоняют акцию оппозиционеров у здания парламента Грузии. Участники акций заблокировали входы и не пускали в здание парламента депутатов. Ранее парламент не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства.