Неделя в фотографиях: самые яркие события, прошедшие 16 - 22 ноября

Форум "Россия зовет!", Гран-при по фигурному катанию в Москве, беспорядки в Грузии, весенне-летняя коллекция литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса в Вильнюсе, групповой тур Кубка Европы по баскетболу, Венеции во время наводнения.
Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Форум "Россия зовет!", Гран-при по фигурному катанию в Москве, беспорядки в Грузии, весенне-летняя коллекция литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса в Вильнюсе, групповой тур Кубка Европы по баскетболу, Венеции во время наводнения.
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