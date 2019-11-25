Cirque du Soleil привез в Москву свое первое ледовое шоу

Канадский Cirque du Soleil показывает в Москве экспериментальную новинку — первое в истории знаменитой цирковой компании шоу на льду под названием CRYSTAL.
Там даже акробаты выполняют трюки на ледяной поверхности — для этого их специально обули и одели в антискользящие костюмы.
В спектакле помимо "цирковых" участвуют и спортсмены — фигуристы, экстремальные конькобежцы.
Самые красивые и опасные номера, ноу-хау в оформлении и сценографии спектакля — в нашей фотоленте.
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