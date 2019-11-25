Бесценные экспонаты и знаменитые посетители саксонской сокровищницы "Зеленый свод"

Немецкая пресса уже оценила этот инцидент как "крупнейшую кражу художественных ценностей в послевоенной истории".

Ограбление произошло в понедельник утром, когда в здании музея не было посетителей.

Что именно украли, власти не уточняют, но местные СМИ говорят об "античных украшениях на сумму почти в миллиард евро".

Преступники находятся в бегах.

Во всемирно известной сокровищнице "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей.

Предлагаем посмотреть на выставленные в ней экспонаты и знаменитых гостей, посещавших музей в разные годы.

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