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Бесценные экспонаты и знаменитые посетители саксонской сокровищницы "Зеленый свод"

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© Sputnik / Dmitry Astakhov
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время осмотра экспозиции музея "Зеленый свод" в Дрездене.
Sputnik Молдова

Немецкая пресса уже оценила этот инцидент как "крупнейшую кражу художественных ценностей в послевоенной истории".

 Ограбление произошло в понедельник утром, когда в здании музея не было посетителей.

Что именно украли, власти не уточняют, но местные СМИ говорят об "античных украшениях на сумму почти в миллиард евро".

Преступники находятся в бегах.

Во всемирно известной сокровищнице "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей.

Предлагаем посмотреть на выставленные в ней экспонаты и знаменитых гостей, посещавших музей в разные годы.

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