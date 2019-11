Как выбирали главную богиню Вселенной - фото

Финальное шоу международного конкурса красоты "Miss Fashion 2019 — GODDESS OF THE UNIVERSE" прошло 26 ноября в Вегас Сити Холле.

Девушки, участвовавшие в конкурсе, настолько ярки и уверены в себе, что убеждаешься - богини во Вселенной есть.

Каждая участница получила "высокий" титул. Но главными победительницами конкурса стали: Леян Кол Гарби (Африка) - Goddess of the Sun (Богиня солцна), Ксения Мандель (Израиль) - Goddess of the Earth (Богиня земли), Анастасия Жучкова )Россия) - Goddess of the Stars (Богиня звезд).

В состав членов жюри конкурса вошли модные эксперты, специалисты в области красоты, актеры театра и кино, а также медийные личности России и зарубежья.

