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Как выбирали главную богиню Вселенной - фото

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© Sputnik / Anton Denisov
Участницы финала международного конкурса "Miss Fashion 2019 – GODDESS OF THE UNIVERSE" в концертном зале Vegas City Hall в Москве.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191128/28362876/kak-vybirali-glavnuyu-boginyu-vselennoj-foto.html

Финальное шоу международного конкурса красоты "Miss Fashion 2019 — GODDESS OF THE UNIVERSE" прошло 26 ноября в Вегас Сити Холле.

Девушки, участвовавшие в конкурсе, настолько ярки и уверены в себе, что убеждаешься - богини во Вселенной есть. 
Каждая участница получила "высокий" титул. Но главными победительницами конкурса стали: Леян Кол Гарби (Африка) - Goddess of the Sun (Богиня солцна), Ксения Мандель (Израиль) - Goddess of the Earth (Богиня земли), Анастасия Жучкова )Россия) - Goddess of the Stars (Богиня звезд).

В состав членов жюри конкурса вошли модные эксперты, специалисты в области красоты, актеры театра и кино, а также медийные личности России и зарубежья.

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