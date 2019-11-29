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Победители и финалисты конкурса панорамной фотографии The EPSON

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Снимок Dragonfire австралийского фотографа Mieke Boynton, победивший в конкурсе The EPSON International Pano Awards 2019.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2836/29/28362947.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191129/28364139/pobediteli-i-finalisty-konkursa-panoramnoj-fotografii-the-epson.html

В этом году жюри получило более 4,9 тысячи работ авторов из 72 стран. Лучшие панорамные снимки лауреатов — в фотоленте Sputnik.

Международный конкурс панорамной фотографии Epson International Pano Awards определил авторов лучшей панорамы.
В самом крупном ежегодном престижном международном конкурсе панорамной фотографии принимали участие, как профессионалы, так и любители. Они боролись за главный приз 55 тысяч долларов.

Победителем стала австралийский фотограф Майки Бойтон. Лучшей панорамой года назвали ее фото Огненный дракон (Dragonfire). 

Второе место в конкурсе и победу в номинации "Архитектура" завоевал Абдулла аль-Мушаифри (Abdulla Al-Mushaifri). На фото — Национальный музей Катара.

Главный приз в любительской категории получил Карлос Ф. Туриенцо (Carlos F. Turienzo) за фото водопада на Лофотенских островах в Норвегии. Эти и другие работы смотрите в фотоленте Sputnik.



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