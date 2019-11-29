Победители и финалисты конкурса панорамной фотографии The EPSON

В этом году жюри получило более 4,9 тысячи работ авторов из 72 стран. Лучшие панорамные снимки лауреатов — в фотоленте Sputnik.

Международный конкурс панорамной фотографии Epson International Pano Awards определил авторов лучшей панорамы.

В самом крупном ежегодном престижном международном конкурсе панорамной фотографии принимали участие, как профессионалы, так и любители. Они боролись за главный приз 55 тысяч долларов.

Победителем стала австралийский фотограф Майки Бойтон. Лучшей панорамой года назвали ее фото Огненный дракон (Dragonfire).

Второе место в конкурсе и победу в номинации "Архитектура" завоевал Абдулла аль-Мушаифри (Abdulla Al-Mushaifri). На фото — Национальный музей Катара.

Главный приз в любительской категории получил Карлос Ф. Туриенцо (Carlos F. Turienzo) за фото водопада на Лофотенских островах в Норвегии. Эти и другие работы смотрите в фотоленте Sputnik.