Как не слететь с катушек в "Черную пятницу" - фото

Есть ли польза от распродаж в "Черную пятницу", на кого похожи покупатели в этот день.В этот день "глобального опустошения магазинов" почти никто не застрахован от того, чтобы не слететь с катушек и не уйти в глубокий финансовый минус.

"Черная пятница" в этом году выпадает на 29 ноября. Многие бренды предлагают скидки до конца выходных. И несмотря на то что большая потребителей прекрасно осведомлена о существующих маркетинговых трюках, применяемых магазинами на распродажах, удержаться от незапланированных покупок и выходящих за лимиты трат большинству не удается. Смотрите в фотоленте, какое безумство царит в торговых центрах в "Черную пятницу".

Однако польза от распродаж, как утверждают эксперты, все-таки есть. Главное — подойти к предложениям магазинов с умом и здравой логикой.

Впервые понятие "черная пятница" появилось в 1966 году в Филадельфии. Само явление обязано своим определением бухгалтерам. В 60-е годы прошлого века они вели записи о финансах вручную. Красными чернилами помечались убытки, а черными – прибыль. Сразу после Дня благодарения черные чернила были востребованы как никогда. Именно это и породило выражение "черная пятница".

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