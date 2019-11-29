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Как не слететь с катушек в "Черную пятницу" - фото

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© AFP 2019 / Kena Betancur / Getty Images
Женщина с тележкой во время Черной пятницы в США
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2837/71/28377186.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191129/28378093/kak-ne-sletet-s-katushek-v-chernuyu-pyatnicu-foto.html

Есть ли польза от распродаж в "Черную пятницу", на кого похожи покупатели в этот день.В этот день "глобального опустошения магазинов" почти никто не застрахован от того, чтобы не слететь с катушек и не уйти в глубокий финансовый минус.

"Черная пятница" в этом году выпадает на 29 ноября. Многие бренды предлагают скидки до конца выходных. И несмотря на то что большая потребителей прекрасно осведомлена о существующих маркетинговых трюках, применяемых магазинами на распродажах, удержаться от незапланированных покупок и выходящих за лимиты трат большинству не удается. Смотрите в фотоленте, какое безумство царит в торговых центрах в "Черную пятницу".

Однако польза от распродаж, как утверждают эксперты, все-таки есть. Главное — подойти к предложениям магазинов с умом и здравой логикой.

Впервые понятие "черная пятница" появилось в 1966 году в Филадельфии. Само явление обязано своим определением бухгалтерам. В 60-е годы прошлого века они вели записи о финансах вручную. Красными чернилами помечались убытки, а черными – прибыль. Сразу после Дня благодарения черные чернила были востребованы как никогда. Именно это и породило выражение "черная пятница".

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